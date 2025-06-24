Aston Martin F1 открывает свою гоночную академию – программу, в рамках которой команда будет искать молодые таланты, поддерживать их и помогать в профессиональном становлении.

В качестве первого участника этой программы был выбран Мари Боя, 21-летний испанец, который в своё время стал трёхкратным чемпионом Испании по картингу, в 2020-м перешёл в гонки одноместных машин, был вице-чемпионом Еврокубка Формулы Renault, а с 2023-го выступает в Формуле 3.

Также Гоночная академия Aston Martin объявила о стратегическом партнёрстве с испанской картинговой командой DPK Racing, которая использует шасси компании FA Alonso Kart. Благодаря этому сотрудничеству академия получит возможность воспитывать самых перспективных юных гонщиков с самого раннего периода их занятий автоспортом.

Мари Боя: «Сбылась мечта – я стал участником Гоночной академии Aston Martin F1. Эо уникальная возможность учиться у команды, которая ставит перед собой столь высокие цели в Формуле 1. Моя задача в том, чтобы получить как можно больше знаний, помогать во всём, в чём только смогу, и продолжить показывать на трассе всё, на что я способен.

Был частью такой команды, как Aston Martin – большая честь. В Технологическом кампусе AMR царит особая вдохновляющая атмосфера; я в восторге от тех возможностей, которые передо мной открываются, и продолжу упорно трудиться и повышать профессиональное мастерство.

Буду брать пример с Фернандо Алонсо, Лэнса Стролла и Педро де ла Росы, что сделает сотрудничество с командой ещё более значимым. Теперь моя задача в том, чтобы отблагодарить команду за доверие, показывая высокие результаты на трассе».

Энди Кауэлл, исполнительный директор и руководитель команды: «Прежде всего мы рады пригласить Мари в нашу новую программу. Он перспективный талантливый гонщик с хорошим списком достижений, у него есть и природная скорость, и решительный настрой, но также надо отметить, что он всесторонне подготовленный атлет, а для автоспорта это очень ценное качество.

Наша цель в том, чтобы поддержать его во всех областях, начиная с гоночного мастерства и технической подготовки до работы с прессой, физической формы и личностного роста, чтобы он мог соответствовать тем требованиям, которые предъявляю гоночные серии самого высокого уровня».

Мари Боя начнёт работать с Aston Martin уже на Гран При Австрии, а на его гоночном комбинезоне и шлеме появятся логотипы команды и её новой гоночной академии.

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