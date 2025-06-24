Бад-Гомбург. Киченок и Меликар-Мартинес одержали победу над третьими сеяными

Украинско-американская пара вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Германии



Бад-Гомбург, Германия • 22-28 июня • трава • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Николь Меликар-Мартинес (Украина/США) – Эйша Мухаммед/Деми Схюрс (США/Нидерланды, 3) 4:6, 7:5, 10-6

Киченок и Меликар Мартинес впервые играют вместе. По ходу сегодняшнего матча теннисистки сделали четыре брейка и проиграли столько же геймов на своих подачах.

В четвертьфинале украинско-американская пара встретится с дуэтом Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/-).

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