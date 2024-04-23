Руан. Ангелина Калинина против Магды Линетт в полуфинале: превью матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина будет играть за выход в финал турнира WTA 250 в Руане. Поединок против Магды Линетт пройдет 20 апреля вторым запуском на центральном корте (ориентировочное начало матча в 17:30 по киевскому времени

Дата рождения: 07/02/1997 (27 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 20.04.2024): 355/202

Призовые за карьеру: $3,364,739

Дата рождения: 12/02/1992 (32 года)

Место рождения: Познань, Польша

Рост: 171 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2020 — Hua Hin; 2019 — Bronx; 2014 — 125/Ningbo)

Высший рейтинг WTA: 19 (20/03/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 20.04.2024): 459/357

Призовые за карьеру: $6,273,222

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H2H: 0-1

2018 | Бол (WTA 250) | Грунт | R1 | Линетт — 6:4, 7:6

Путь на турнире

Ангелина Калинина

R1: Ализе Корне (Франция, №106) 6:4, 7:5

R2: Мартина Тревисан (Италия, №78) 6:2, 6:3

QF: [5] Мирра Андреева (-, №43) 6:4, 7:5

Магда Линетт

R1: [WC] Эльза Жакмо (Франция, №157) 7:5, 6:1

R2: [Q] Наталия Стеванович (Сербия, №204) 6:2, 6:1

QF: Аранча Рус (Нидерланды, №53) 7:6(9), 6:1

История на турнире

Обе теннисистки впервые играют на турнире в Руане.

Выступления на грунте (на 20/04/2024):

Ангелина Калинина — 173/69 (4/1 в этом году)

Магда Линетт — 148/115 (5/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Ангелина Калинина — 8/10

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 1000 — 3/4 | Доха — R2, Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2, Майами — R4

WTA 500 — 2/4 | Брисбен — R2, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2, Чарльстон — R3

WTA 250 — 3/1 | Остин — 1/2

Магда Линетт — 5/10

Grand Slam — 0/1 | АО — R1

WTA 1000 — 1/4 | Доха — R2, Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R1, Майами — R1

WTA 500 — 4/4 | Брисбен — R3, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2, Чарльстон — R3

WTA 250 — 0/1 | Хуахин — R1

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина — В, В, В, П, В

Магда Линетт — В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Ангелина Калинина — 5/4 | Калинина сыграет против теннисистки из Польши впервые с марта 2022 года, когда уступила Иге Швёнтек на турнире в Индиан-Уэллс.

Магда Линетт — 20/11 | Линетт победила Даяну Ястремскую на турнире в Чарльстоне и прервала серию из четырех поражений подряд в матчах с украинскими теннисистками;

Ангелина Калинина проведет свой 139-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 70 побед (50%).

Магда Линетт проведет свой 351-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 169 побед (48%);

Ангелина Калинина — 4-й раз сыграет в полуфинале на турнире WTA (3-й раз на грунте) и будет бороться за свой 3-й финал (два предыдущих также были на грунте).

Магда Линетт — 14-й раз в карьере дошла до полуфинала на турнире WTA (2-й раз на грунте). Польская теннисистка будет бороться за свой 7-й финал (первый на грунте).

Победительница этого матча получит 18 110 евро призовых и 163 рейтинговых очки. Проигравшая — 10 100 евро призовых и 98 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Ангелину Калинину и предлагает на ее победу коэффициент — 1,41. Успех Магды Линетт оценивается коэффициентом — 3,21.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Ангелины Калининой — 1,43, а победа Магды Линетт — 3,20.

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btu.org.ua