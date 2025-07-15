Ferrari работает над балансом болида SF-25

Команда Ferrari активно работает над улучшением болида SF-25 после обнадеживающего выступления на Гран-при Австрии. Руководство Скудерии открыто заявляет, что текущая главная задача — добиться более стабильного и предсказуемого баланса машины на трассе. Именно эта характеристика, по словам представителей команды, напрямую влияет на скорость и конкурентоспособность болида. Несмотря на то, что в Шпильберге пилоты Ferrari финишировали третьим и четвертым, отставание от McLaren все еще слишком велико. Статью подготовили euro.com.ua по материалам источника.

Какие обновления Ferrari уже внедрила и что планирует

На этапе в Австрии Ferrari привезла модернизированное днище и новый диффузор, что позволило команде показать лучший результат в сезоне. Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон финишировали в топ-4, однако уступили McLaren более 20 секунд. Как отмечает заместитель руководителя Скудерии Жером Д’Амброзио, этого недостаточно для борьбы за победу. Он подчеркивает: “Мы продолжаем работать над балансом болида. Это не просто комфорт пилота — это влияет на скорость”. Команда уже протестировала изменения в аэротуннеле и на трассе, а следующий пакет доработок ожидается в ближайших гонках.

Почему баланс болида настолько важен для Ferrari

По словам Д’Амброзио, главная проблема SF-25 — это недостаточная предсказуемость поведения машины в разных условиях. Из-за этого гонщикам сложно полностью раскрыть потенциал болида. В частности, Льюис Хэмилтон отметил после гонки, что ему не хватает стабильности, чтобы уверенно атаковать и набирать очки. Ferrari подчеркивает, что не разрабатывает болид под одного пилота: “Речь идет об объективных характеристиках, которые делают болид быстрее в целом. Это и есть наша главная цель”, — заявил Д’Амброзио.

Как Ferrari ищет решения: от аэротрубы до трассы

Процесс улучшения болида у Ferrari включает несколько этапов: компьютерное моделирование (CFD), испытания в аэротрубе и проверку обновлений непосредственно на трассе. По словам инженеров, когда данные из всех трех источников совпадают, это означает, что команда движется в правильном направлении. Такой подход позволил добиться прогресса на этапе в Шпильберге, и теперь Ferrari планирует закрепить результат с помощью нового пакета апдейтов в следующих гонках.

Планы команды и ожидания болельщиков

В Скудерии уверены, что последующие обновления помогут сократить отставание от McLaren и Red Bull. Важно, что Ferrari сейчас делает ставку не на конкретных пилотов, а на общую эффективность машины. Ожидается, что новые решения сделают SF-25 более универсальным и конкурентоспособным. Болельщики команды ждут возвращения Ferrari в борьбу за победы, и руководство команды понимает важность этого момента.

Когда ждать улучшений и стоит ли надеяться

Следующие гонки покажут, насколько успешной окажется работа Ferrari по улучшению баланса болида SF-25. В Скудерии делают ставку на комплексный подход, а болельщики с нетерпением ждут новых успехов команды. Учитывая прогресс в Австрии, шансы на положительные изменения выглядят вполне реальными.

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