Хельмут Марко: Мы дадим Мекису время

Уволив Кристиана Хорнера владельцы Red Bull пригласили Лорана Мекиса, но хотят, чтобы он занимался гонками, а не политикой. В интервью Kleine Zeitung консультант Red Bull Хельмут Марко подтвердил – Мекису дадут время.

Хельмут Марко: «В этом году у Лорана уже нет возможности что-то изменить. Мы будем продолжать гоняться по существующей программе. Но мы не сдаёмся. До конца сезона двенадцать гонок, в которых вместе со спринтами будет разыграно 332 очка. В лучшем случае, мы сможем выиграть эти гонки. Пока есть хотя бы математический шанс, мы не сдадимся.

Мы дадим Мекису время. Он уже скорректировал несколько деталей в процессе подготовки на симуляторе. Он больше сосредоточен на гонках и меньше вмешивается в другие аспекты. Крайне важно, чтобы его обязанности на посту руководителя команды были сокращены по сравнению с обязанностями Хорнера».

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