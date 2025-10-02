Айзек Хаджар: Я впервые уверен в завтрашнем дне

Айзек Хаджар доволен тем, что точно знает – в следующем году он продолжит выступать в Формуле 1, правда пока неизвестно в какой команде – в Red Bull или Racing Bulls…

Айзек Хаджар: «Для меня это совершенно новая ситуация. В молодёжных сериях я привык к однолетним контрактам, по ходу всей карьеры всегда боролся до последней гонки в каждой серии, где выступал, а сейчас впервые чувствую уверенность в завтрашнем дне.

Это новое ощущение, это снимает часть прессинга, но мне нравится выступать под давлением – так я показываю лучшие результаты. Посмотрим, как я справлюсь в последних гонках, но я и в этом году буду бороться до конца.

В Сингапуре нас ждёт сложная гонка в непростых условиях. Здесь жарко и высокая влажность, но я неделю провёл в Японии, где тоже влажно. В этом году я всегда чувствовал себя комфортно в машине, так что посмотрим. Мне самому интересно, насколько это действительно сложно. Эта трасса подходит нашей машине. Вряд ли мы сможем бороться за подиум, но рассчитываем пройти в финал квалификации».

