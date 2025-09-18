В Pirelli особым образом отметили свой 500 Гран При

В Pirelli решили особым образом отметить и свой юбилейный, 500-й Гран При, и 75-летие Формулы 1: пресс-служба итальянской шинной компании подготовила специальный выпуск видеоподкаста Box Box Box, посвящённый эти двум событиям.

В качестве ведущих были приглашены Деймон Хилл, чемпион мира 1996 года, и британский журналист Том Кларксон, который в дни гоночных уик-эндов обычно проводит пресс-конференции FIA, а гостями стали Стефано Доменикали, президент Формулы 1, Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, Росс Браун, бывший спортивный директор Формулы 1, Марио Андретти, чемпион мира 1978 года, Джерри Брукхаймер, продюсер фильма F1 The Movie, и Джованни Тронкетти Провера, исполнительный вице-президент Pirelli.

Все они поделились какими-то своими воспоминаниями, а также говорили о сегодняшнем дне Формулы 1.

Карьера Доменикали в автоспорте началась более 30 лет назад с должности рядового экономиста в финансовом департаменте Ferrari, но уже через три года он стал спортивным директором Скудерии, затем менеджером команды, а в 2007-м возглавил её.

Стефано Доменикали: «С самого начала моего пути с этой командой я научился взаимодействовать с людьми, понял, как надо добиваться от них максимальных результатов, как сделать коллектив сплочённым, стараясь объединить разные культуры, чтобы команда работала с высокой эффективностью.

Мне выпала честь работать с Жаном Тодтом и Лукой ди Монтедземоло, которые вдохновляли всех своей преданностью делу, страстью, вниманием к деталям и тем, как они сплотили команду вокруг себя. Михаэль Шумахер внёс невероятно важный вклад, при нём команда изменила свои подходы к работе».

Росс Браун: «Когда я начинал карьеру, команды Формулы 1 были совсем небольшими, но постепенно, по мере роста технологий и сложности задач, нужно было привлекать к работе всё больше людей, в том числе из других областей. Например, я начинал механиком в Формуле 3, занимался изготовлением инструмента. Когда в 1977-м я присоединился к Williams, там работали 11 человек, а сегодня даже в отделе кейтеринга больше сотрудников.

За время моей карьеры стандарты безопасности изменились радикально: в конце 70-х в Ф1 использовались алюминиевые шасси, а ноги гонщика находились перед передней осью и фактически не были ничем защищены. Но многие гонщики дожили до наших дней именно благодаря прогрессу в области безопасности. Это самые важные инновации, которые произошли на мой памяти».

Марио Андретти: «Я бы хотел быть на 50 лет моложе, чтобы выступать в современной Формуле 1, которая в глобальном масштабе добилась очень больших успехов, в том числе в Америке она популярнее, чем когда-либо.

Гонщики, которые выигрывают титулы сейчас, стали бы чемпионами в любую прежнюю эпоху, и наоборот: те, кто побеждали тогда, побеждали бы и в наше время. Сейчас человеческий фактор играет роль не меньшую, чем в прошлом. Всё зависит от того, какие инструменты есть вашем распоряжении, но если вы пилотируете быструю машину, именно от гонщика зависит, каким образом выжать из неё максимум.

Когда я выступал в гонках, мы тоже думали, что те стандарты безопасности были на максимально возможном уровне. Но при этом понимали, что наш спорт может быть жестоким: почти в каждый уик-энд мы сталкивались с этой реальностью. Нам оставалось только стараться не зацикливаться на негативном, но таким были те гонки, и мы всё равно любили свою работу».

