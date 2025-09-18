Billie Jean King Cup Finals. США в напряженном противостоянии победили Казахстан на пути в полуфинал

Сборная США продолжает борьбу за трофей на командном турнире



Финал • Шэньчжэнь, Китай • 16-21 сентября • хард (зал)

КАЗАХСТАН 1-2 США

Юлия Путинцева – Эмма Наварро 5:7, 6:2, 6:7(6)

Елена Рыбакина – Джессика Пегула 6:4, 6:1

Юлия Путинцева/Елена Рыбакина – Джессика Пегула/Тэйлор Таунсенд 2:6, 6:7(1)

Эмма Наварро выиграла второй из двух сыгранных одиночных матчей за сборную. В решающем сете на тай-брейке американка отыграла два матчбола Путинцевой.

Елена Рыбакина одержала десятую победу в одиночных матчах в Кубке Билли Джин Кинг (при двух поражениях) и вторую в пяти встречах с Пегулой.

Сборная США впервые с 2021 года сыграет в полуфинале командного турнира.

