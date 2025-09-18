Ньюкасл – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Ньюкасл" и "Барселона" встретятся в Лиге чемпионов в матче, который обещает стать настоящей проверкой для обеих команд. Англичане стартовали в сезоне нестабильно. Каталонцы же после не слишком уверенного начала продемонстрировали мощную реакцию, разгромив "Валенсию", но и дальше испытывают кадровые потери.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 18 сентября. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

Если у вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

