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Футбол

Намёк? Цыганков появился на анонсе Жироны к дерби

Надеемся на выход

Намёк? Цыганков появился на анонсе Жироны к дерби

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Травмированный украинский футболист появился на анонсе "Жироны" к дерби.

    Сайт испанского клуба выставил превью к матчу с "Эспаньолом". На главное фото клуб поставил украинского полузащитника, который был травмирован.

    Тренер "Жироны" Мичел сказал в превью, важно восстановление травмированных игроков

    "Важно восстанавливать травмированных игроков. Те, кто играет меньше времени, приближаются к той версии, которую я хочу. Пойдем дальше", – сказал тренер.

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    • Виктор Циганков восстанавливался от травмы подколенного сухожилия с начала октября 2024 года. Из-за этого он пропустил матчи сборной Украины в Лиге Наций.

    Украинский полузащитник сыграл за "Жирону" в 8 играх во всех турнирах, в которых забил гол и отдал голевую передачу.

    www.ua-football.com

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