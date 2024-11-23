“Те же люди, которые позволяют женщинам играть в теннис, пытают активистов”. Реакция правозащитников на Итоговый турнир WTA в Саудовский Аравии

Издание The Athletic публикует комментарии экспертов по правам человека и анонимных источников в женском теннисе после завершения WTA Finals в Эр-Рияде



Саудовская правозащитница Лина аль-Хатлул, сестра активистки Луджин аль-Хатлул, не может отделить многодневное теннисное шоу от повседневной реальности.

Лина, которая с 2011 года переехала в Брюссель, не видела своих родственников из Эр-Рияда с 2017 года, когда она в последний раз смогла побывать дома. Ее сестра Луджин – известная правозащитница в Саудовской Аравии, которая возглавляла кампанию за право женщин управлять автомобилем в королевстве. Когда было объявлено, что в 2018 году женщинам будет разрешено иметь водительские права, власти Саудовской Аравии приказали Аль-Хатлул не комментировать и не настаивать на дальнейших изменениях, и она прислушалась к этому приказу. Впрочем, в марте 2018 года она была похищена из Объединенных Арабских Эмиратов государственными органами и ей пожизненно запретили выезд из страны, а в мае она была арестована.

По словам членов семьи, во время заключения женщину пытали электрическим током, били кнутом и сексуально домогались. Они утверждают, что аль-Хатлул, которой в то время было 28 лет, подвергалась пыткам со стороны правой руки наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Сауда аль-Катани. Ни аль-Катани, ни власти Саудовской Аравии не прокомментировали эти заявления.

“Те же люди, которые позволяют женщинам играть в теннис, пытают активистов, – говорит Лина аль-Хатлул, – Я очень рада, что саудовские женщины могут играть в теннис. Но на чем мы должны сосредоточиться, так это на репрессиях. Когда WTA едет в Саудовскую Аравию, я бы сказала, они должны бы были приобщиться к делу политического заключенного и сказать: “Ладно, мы едем, но мы также отстаиваем и их”. А дело Манахель аль-Отайби (заключенного фитнес-инструктора) – это самое близкое к спорту дело, которое может быть. Вы можете сказать: “Мы счастливы быть в Саудовской Аравии. Мы счастливы, что саудовские женщины теперь могут играть в теннис. Но как насчет Манахель аль-Отайби?”.

Лина аль-Хатул объясняет, что спортивное мероприятие такого уровня невозможно создать без непосредственного взаимодействия с государственной системой, которая помогает его финансировать и организовывать.

“Если вы едете туда, вы принимаете активное участие в сокрытии пыток женщин, находящихся в тюрьме. Вы активно способствуете тому, что саудовских женщин арестовывают за то, что они не носят абайю. Я чувствую, что я кричала об этом достаточно, чтобы люди узнали о том, что происходит в стране. По крайней мере, никто не сможет сказать, что они об этом не знали”.

Эксперты по правам человека и некоторые граждане страны, в частности Лина аль-Хатлул, говорят, что аргумент в пользу изменений через сотрудничество и привлечение страны к женскому спорту, который часто подчеркивают в WTA и сами спортсменки, не выдерживает критики.

“Этот аргумент – это дерьмо собачье, и я с радостью официально заявляю об этом”, – говорит Николас МакГичан, соучредитель и содиректор правозащитной организации FairSquare. “Вся цель этих турниров и мероприятий, если вы кто-то вроде наследного принца, заключается не в том, чтобы начать эти разговоры (о правах человека), а в том, чтобы их подавить. Целая схема построена вокруг того, что игроки ничего не будут говорить. Это огромная дойная корова и никто не хочет расшатывать лодку. Я совсем не верю в эту идею (о взаимодействии со страной). Я думаю, что это очень коварная вещь, которую люди продвигают”.

Журналистам известно, что в 2023 во время WTA Finals в Канкуне теннисистки получили ряд тезисов для СМИ, в том числе предложены ответы на вопросы об игре в Саудовской Аравии. Среди ответов были следующие: “Я счастлива играть, где бы ни проходил WTA Finals, это престижное событие”. По информации The Athletic, в этом году подобных рекомендаций не было, но в WTA заявили, что они консультировали спортсменок по поводу одежды.

“Мы потеряли наш моральный авторитет, когда женщины решили поехать туда”, – сказала бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова о проведении WTA Finals в Саудовской Аравии. Как и Навратилова, в Саудовскую Аравию не поехала другая теннисная легенда Крис Эверт.

Пообщавшись с представителями ЛГБТК+ сообщества в теннисе, The Athletic услышал аргументы, похожие на те, что приводили Навратилова и Эверт, которые обычно являются постоянными гостями WTA Finals.

“Мне кажется, что это противоречит всему наследию WTA”, – сказал один человек, занимающийся женским теннисом и пожелавший остаться анонимным. “Такое ощущение, что они [WTA, женский теннис] продаются. И так многие думают в нашем спорте. Я разговаривала/ла со многими бывшими игроками, и с женщинами, и с мужчинами. Чувствовала/в бы я себя комфортно, если бы поехала/в туда? Мне бы пришлось долго и тщательно об этом подумать”.

Ещё один источник издания, который работает в теннисе, но пожелал остаться анонимным, рассказал The Athletic следующее: “Я думаю, мы все понимаем, что проведение мирового тура требует много денег, и поэтому было трудно отказаться от этого. Что трудно для либеральных фанов, фанов-геев, фанов, которые имеют беспокойство относительно поездки в Эр-Рияд, так это ощущение, мол, неужели мы отказываемся от тех первоначальных ориентиров, которые действительно сделали WTA такой уникальной и особенной организацией?”

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