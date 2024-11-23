Юки Цунода: Мы не ожидали выйти в финал

Юки Цунода вышел в финал квалификации в Лас-Вегасе, показав седьмое время. Гонщик RB рассказал, что не рассчитывал занять столь высокое место на старте. Его напарник Лиам Лоусон показал пятнадцатый результат, объяснив это тем, что машина постоянно скользила.

Юки Цунода (7-й): «Я действительно доволен сегодняшним выступлением. Перед началом квалификации мы не ожидали выйти в финал, но по сравнению с началом уик-энда удалось добиться прогресса. Спасибо всей команде за приложенные усилия.

Мы смогли разобраться с обновлениями, и как только нашли направление для дальнейшего движения, стали прибавлять от сессии к сессии. Наши главные соперники тоже хорошо поработали, поэтому гонка не будет простой, но произойти может всё, что угодно, особенно на городской трассе. Мы остаёмся сосредоточенными и сделаем всё, что в наших силах».

Лиам Лоусон (15-й): «У меня были большие проблемы со сцеплением с трассой. Это огорчает, но не является оправданием, поскольку все в равных условиях. Машина скользила на большей части круга, а в 14-м повороте скольжение оказалось настолько сильным, что пришлось прервать попытку.

Это несколько озадачивает, поскольку периодически машина хорошо управлялась – в первой сессии квалификации она была явно лучше, чем во второй. Мы постараемся разобраться в причинах.

В гонке все будут беречь шины, чтобы не допустить гранулирования в условиях низкой температуры. Будет сложно, но такова наша цель. Условия непростые, но мы проанализируем скорость на длинных сериях во вчерашних тренировках и постараемся сделать так, чтобы машина работала в гонке».

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