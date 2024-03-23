Леклер: У Red Bull больший запас скорости, чем мы думали

Шарль Леклер квалифицировался пятым в Мельбурне, но после штрафа Серхио Переса стартует четвёртым. Пилот Ferrari рассказал, что в гонке его задачей будет остаться впереди Переса, а о борьбе с Максом Ферстаппеном за победу речи не идёт.

«Если реалистично оценивать наши шансы, то претендовать на победу очень сложно, поскольку Макс очень силён, – приводит слова Шарля Леклера издание Racingnews365. – Так что моя цель – Серхио. В Red Bull вновь очень быстры. Оказалось, что у них больший запас скорости, чем мы предполагали после тренировок.

В любом случае, попытаюсь побороться и подняться на подиум. И если это означает, что мне нужно финишировать впереди Серхио, я попробую это сделать».

Шарль Леклер добавил, что сегодня у него возникли сложности с машиной: «Проблемы начались ещё до квалификации. Уже в третьей тренировке я почувствовал, что с машиной что-то не так, но был уверен, что скорость вернётся. Такое уже бывало – сначала в третьей тренировке странные ощущения от машины, но в квалификации на новых шинах и с пустым баком она оживала, но сегодня был другой случай.

У меня возникло много проблем с передними шинами. На последнюю попытку в финале я выбрал очень агрессивные настройки переднего антикрыла, но перестарался. В целом, не самый простой день для меня».

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