Наполи планирует сделать Шахтеру новое предложение по Судакову

<img title="Наполи планирует сделать Шахтеру новое предложение относительно Судакова" src="/wp-content/uploads/2024/03/3089b0f846885089c722874459923421.jpg" alt="Наполи планирует сделать Шахтеру

Наполи собирается предложить 55 миллионов евро за полузащитника Шахтера Георгия Судакова.

Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур.

Источник добавляет , что за лидером «горняков» продолжают следить Челси, Арсенал и Ювентус. Также сообщалось об интересе со стороны Баварии, Манчестер Сити, Барселоны и Ливерпуля.

Напомним, что недавно Георгий переподписал контракт с донецким клубом. По информации Фабрицио Романо в контракте предусмотрена клаусула размером в 150 миллионов евро. Однако Виктор Вацко опроверг эту информацию.

В этом сезоне Судаков провел 24 матча за Шахтер во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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