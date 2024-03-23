Виталий Сачко: «На прошлой неделе я пробовал на тренировках играть в теннис, но снова начал чувствовать боль»

Украинский теннисист рассказал о своей травме, процессе восстановления и сроках, когда вернётся к выступлениям

В этом сезоне Виталий Сачко смог полноценно провести только два турнира: в январе он вышел в основную сетку на турнире ATP 250 в Гонконге и одержал одну победу в квалификации Australian Open.

«Сейчас я травмирован. Надорвал мышцу, которая крепится к рёбрам. С начала 2024 года пытаюсь как-то устранить эту проблему и уже пропустил два месяца.

На турнире в Таиланде я вышел на матч, но не смог сыграть из-за боли, поэтому снялся. Затем дал себе паузу в десять дней и должен был в составе сборной Украины играть поединки Кубка Дэвиса против США. К сожалению, также состояние здоровья не позволило.

Сейчас я курсирую между Чехией и Словакией, восстанавливаюсь. Прямо сейчас нахожусь в Словакии у своих тренеров по физической подготовке и физио. Пытаемся решить эту проблему».

Пока Сачко не знает, когда именно сможет вернуться к выступлениям на турнирах.

«На прошлой неделе я пробовал на тренировках играть в теннис, но снова начал чувствовать боль. Пришлось прекратить занятия. Делаю упражнения на укрепление мышц. Хочу снова пройти обследование, поэтому пока жду. Кто-то говорит, что одна-две недели ещё понадобится на восстановление. Однако пока трудно что-то сказать точно».

btu.org.ua