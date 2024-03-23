Эксперт: В конце сезона Челси могут лишить очков

Дело в финансах

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"Челси" может подвергнуться санкциям за нарушение правил прибыли и устойчивого развития, сообщает TalkSport.

По информации источника, финансовые правила лиги позволяют иметь максимум 105 миллионов фунтов убытков за три сезона. Между тем "Челси" значительно превышает эту планку, ведь у "синих" она составляет около 200 миллионов фунтов. Эксперт по футбольным финансам Стефан Борсон заявил, что в конце сезона "пенсионерам" могут предъявить обвинения и лишить очков.

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Напомним, "Челси" занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ, с 39 очками в активе.

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