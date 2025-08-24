Кривбасс разгромил Куликов-Белку в Кубке Украины

24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины криворожский «Кривбасс» без особых проблем разобрался со второлиговой командой «Куликов-Белка». Встреча прошла на стадионе «Куликов Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Хозяева начали игру активно и могли открыть счёт уже на первых минутах, однако надёжно сыграл голкипер «Кривбасса» Кемкин. После этого команда из Второй лиги была вынуждена сосредоточиться на обороне, сдерживая атаки соперника. У футболистов «Кривбасса» всё складывалось в созидании, но в первом тайме им не хватало реализации моментов.

Развязка наступила во втором тайме. На 51-й минуте Бар Лин оказался самым расторопным в штрафной и с близкой дистанции поразил ворота Данковича. Уже через три минуты Егор Твердохлеб реализовал пенальти, а ещё спустя две минуты Бар Лин оформил дубль, отправив мяч точным ударом из-за пределов штрафной в «девятку».

В итоге «Кривбасс» уверенно вышел в 1/16 финала Кубка Украины, тогда как «Куликов-Белка» завершила свой путь в турнире.

Кубок Украины. 1/32 финала

«Куликов-Белка» – «Кривбасс» (Кривой Рог) – 0:3

Голы: Бар Лин (51, 56), Твердохлеб (54, пенальти)

Составы команд:

«Куликов-Белка»: Данкович, Дударенко, Турко, Калинчук, Савошко, Лебеденко, Ничипоренко, Волков, Станкович, Кос

«Кривбасс»: Кемкин, Боржес, Вилливальд, Араухо, Конате, Юрчец, Твердохлеб, Задерака, Мендоза, Парака, Бар Лин

Напомним, мы также писали о том, что Доннарумма согласовал контракт с Манчестер Сити