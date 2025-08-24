Доннарумма близок к переходу в Манчестер Сити

26-летний голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма готовится к переходу в Манчестер Сити. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вратарь уже согласовал все детали личного контракта с английским клубом. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

По информации источника, в трансфере лично заинтересован главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола, который видит в Доннарумме долгосрочное усиление команды.

Переговоры между ПСЖ и «Манчестер Сити» продолжаются: клубы обсуждают окончательную сумму сделки. Ожидается, что стоимость трансфера составит менее 50 миллионов евро.

Однако на пути сделки есть одно препятствие: переход Эдерсона в «Галатасарай» пока не завершен. Именно его уход должен открыть дорогу Джанлуиджи Доннарумме в Англию.

С момента перехода в ПСЖ Доннарумма провел 161 матч за французский клуб, из которых 56 сыграл «на ноль», подтверждая статус одного из лучших вратарей Европы.

Напомним, мы также писали о том, где проходит трансляция матча Металлист 1925 – Оболонь.