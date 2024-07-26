Полесье стало 22-м украинским дебютантом еврокубков

Исторический матч с неудачным результатом
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Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций "волки" впервые выступили на международной арене. До этого 21 представитель Украины уже успел сыграть в турнирах УЕФА. Приводим весь список дебютантов и год, когда они провели первый матч на европейских соревнованиях во времена Независимости.
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Еще одним дебютантом мог стать "Рух", но львовяне потеряли очки на финише прошлого сезона.