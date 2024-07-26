Полесье стало 22-м украинским дебютантом еврокубков

Исторический матч с неудачным результатом

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Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций "волки" впервые выступили на международной арене. До этого 21 представитель Украины уже успел сыграть в турнирах УЕФА. Приводим весь список дебютантов и год, когда они провели первый матч на европейских соревнованиях во времена Независимости.

1992: “Таврия”, “Черноморец”, “Динамо”

1993: “Карпаты”, “Днепр”

1994: “Шахтер”

1996: “Нива” (Винница)

1997: “Ворскла”

1998: ЦСКА

1999: “Кривбасс”

2002: “Металлург” (Донецк), “Металлург” (Запорожье)

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2004: “Мариуполь”

2007: “Металлист”

2012: “Арсенал”

2014: “Заря”

2016: “Александрия”

2017: “Олимпик”

2020: “Десна”, “Колос”

2022: “Днепр-1”

2024: “Полесье”

Еще одним дебютантом мог стать "Рух", но львовяне потеряли очки на финише прошлого сезона.

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