Бонифейс вырывает победу в компенсированное время

Getty Images/Global Images Ukraine

Бундеслига. 4-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Вольфсбург 4:3

Голы: Виртц 14, Та 32, Инкапье 48, Бонифейс 90+3 – Мукиеле 5 (аг), Борнаув 37, Сванберг 45+1

Удаление: Герхардт 88

"Байер" в фирменной манере добил "Вольфсбург" в компенсированное время. Виктор Бонифейс на третьей добавленной минуте вырвал очередную волевую победу для Леверкузена, который с высоко поднятой головой приедет в Мюнхен на следующей неделе.

Хотя ряд недостатков в игре чемпионов сегодняшний матч подсветил. В первую очередь речь о интеграции новичков и проблемах в обороне. К которым сегодня неожиданно добавились затруднения в позиционной атаке, хотя тут нужно отмечать и очень качественный план Ральфа Хазенхюттля и его реализацию "волками". Гости классно сочетали высокий прессинг с крайне компактным средним блоком, которые затормозили фирменный комбинационный футбол "Байера" на ограниченном пространстве.

Сразу три изменения в нижней шестерке "Байера" команда переварить не смогла. Мукиеле начал с позиционной ошибки на 5-й минуте, которая закончилась его автоголом в дебютном матче в стартовом составе. А затем и потерей Борнаува в конце тайма на угловом, хотя тут есть вопросы ко всей команде в целом. Белосьян ошибался не меньше, но не так критично. Наконец пара плеймейкеров Гарсия – Джака снова обнажала опорную зону, увеличивая нагрузку на не самую уверенную линию обороны.

К торжеству постоянных ошибок подключились и лидеры. Тапсоба потерял Сванберга в эпизоде с третьим голом "волков", где также не затащил и Градецки после дальнего удара хавбека гостей. Та терял резкого Амура, но новая девятка "волков" простила Леверкузен в абсолютно провальной первой половине.

Но даже в таком тяжеленном матче "Байер" проявил характер и умудрился вырвать три очка. Кроме воли нужно отмечать и стандарты. По сути они и позволили выкарабкаться из этой западни. Флориан Виртц второй раз за неделю забил ровно с линии штрафной площади. Мяч пришел к нему после розыгрыша стандарта. А следующие три взятия ворот "волков" прошли через угловые – Та и Инкапье забыли на дальней штанге в первый час игры, а Бонифейс после розыгрыша корнера с добивания забил решающий. 4:3. Классика жанра.

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Белосьян (Инкапье, 46) – Мукиеле (Фримпонг, 46), Алеиш Гарсия (Паласиос, 79), Джака, Гримальдо – Виртц, Адли (Терье, 56) – Шик (Бонифасе, 68)

Вольфсбург: Грабара – Фишер, Цезигер, Борнаув, Каминьски – Арнольд, Сванберг (Озджан, 71) – Тиагу Томаш (Герхардт, 71), Виммер (Вранкс, 72), Баку (Кульеракис, 42) – Амура (Вавро, 90+2)

www.ua-football.com