Чэнду. Музетти второй год подряд вышел в полуфинал, Шан Цзюньчэн будет бороться за дебютный финал

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 250 в Китае

Чэнду, Китай • 18-24 сентября • хард • $1,269,245

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Лоренцо Музетти (Италия, 1) – Адриан Маннарино (Франция, 5) 6:2, 5:7, 6:2

Алибек Качмазов (-, Q) – Николас Ярри (Чили, 3) 6:3, 6:4

Янник Ганфманн (Германия) – Педро Мартинес (Испания, 4) 7:6(1), 6:2

Шан Цзюньчэн (Китай) – Александр Бублик (Казахстан, 2) 6:4, 7:6(8)

Лоренцо Музетти сравнял счёт в очных встречах с Адрианом Маннарино (1-1), взяв реванш за поражение в прошлом году в Индиан-Уэллс, и шестой раз в этом году сыграет в полуфинале. За свой третий финал в сезоне итальянец будет бороться с Алибеком Качмазовым.

Шан Цзюньчэн одержал вторую победу в трёх матчах против Александра Бублика в текущем сезоне и третий раз вышел в полуфинал турнира ATP. В этом году китайский теннисист играл на данной стадии в Гонконге и Атланте. Дальше Шанс Цзюньчэн сыграет против Янника Ганфманна, который попробует впервые с 2022 года выйти в финал.

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