Тайсон ФЬЮРИ: «Поражение Джошуа стоило мне 150 миллионов»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри забавно отреагировал на неожиданное досрочное поражение Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в бою против чемпиона IBF Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO).
Сразу после нокаута Фьюри был на взводе, а его успокаивал менеджер Спенсер Браун.
– Это стоило мне 150 миллионов, – сказал Фьюри.
– Ты же все равно с ним будешь драться…, – попытался успокоить его Браун
– Ну, конечно, он в полной заднице.
– Бой все равно будет.
– Турки, лучше заплати мне сейчас, – обратился Тайсон в сторону Турки Аль-Шейха, председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии, благодаря которому и был устроен вечер бокса в Лондоне.
Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал.