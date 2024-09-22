Тайсон ФЬЮРИ: «Поражение Джошуа стоило мне 150 миллионов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри забавно отреагировал на неожиданное досрочное поражение Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в бою против чемпиона IBF Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Сразу после нокаута Фьюри был на взводе, а его успокаивал менеджер Спенсер Браун.

– Это стоило мне 150 миллионов, – сказал Фьюри.

– Ты же все равно с ним будешь драться…, – попытался успокоить его Браун

– Ну, конечно, он в полной заднице.

– Бой все равно будет.

– Турки, лучше заплати мне сейчас, – обратился Тайсон в сторону Турки Аль-Шейха, председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии, благодаря которому и был устроен вечер бокса в Лондоне.

Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал.

sport.ua