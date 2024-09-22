Макс Ферстаппен намекнул на уход из Формулы 1 из-за FIA

Макс Ферстаппен намекнул, что штраф, который он получил от FIA, может привести к его досрочному уходу из Формулы 1.

Напомним, что действующего чемпиона мира оштрафовали за нарушение Международного спортивного кодекса – на пресс-конференции в четверг в Сингапуре Ферстаппен употребил ненормативное слово на букву F. В качестве наказания Максу предстоит принять участие в общественно полезных работах.

Гонщик Red Bull Racing не согласен со штрафом, и в субботу после квалификации фактически бойкотировал официальную пресс-конференцию FIA, формально отвечая на вопросы. Но после в паддоке трассы Макс объяснил свой протест на пресс-конференции.

В воскресенье история повторилась. На пресс-конференции FIA после финиша гонки Ферстаппен отвечал на вопросы коротко, хотя и несколько более развёрнуто, чем в субботу. После Макс вновь вышел к прессе в паддоке, и уже полноценно пообщался с журналистами.

Отвечая на вопрос, может ли штраф FIA привести к тому, что он досрочно решит уйти из Формулы 1, Макс сказал: «О, конечно. Я имею в виду, что такие вещи определённо влияют на моё будущее.

Мне не позволяют быть самим собой, и мне приходится иметь дело с подобными глупостями. Я сейчас на той стадии карьеры, когда мне не хочется постоянно иметь дело с подобными вещами, поскольку это действительно утомительно.

Конечно, здорово добиваться успеха и выигрывать гонки, но когда ты уже всего этого достиг, выиграл несколько титулов и много гонок, хочется ещё и просто приятно провести время.

Конечно, все атакуют на пределе. Все, кто ведёт борьбу на трассе, даже в конце пелотона, максимально выкладываются. Но когда приходится иметь дело с подобными глупостями, то для меня это становится ещё одной причиной не продолжать участвовать в этом спорте».

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