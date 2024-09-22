Ханчжоу. Два китайских игрока выиграли свои четвертьфиналы и установили национальный рекорд в Туре

На турнире ATP 250 в Китае определились участники полуфинальной стадии

Ханчжоу, Китай • 28-24 сентября • хард • $1,081,395

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Марин Чилич (Хорватия, WC) – Ясутака Утияма (Япония, Q) 6:2, 6:7(4), 7:6(5)

Брэндон Накашима (США, 4) – Ринки Хиджиката (Австралия) 7:5, 6:3

Чжан Чжичжэнь (Китай, 6) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:3, 6:3

Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) – Михаил Кукушкин (Казахстан) 6:4, 6:2

Марин Чилич в концовке решающего сета матча против Ясутаки Утиямы отыграл два матчбола и впервые с сентября 2022 года вышел в полуфинал. Напомним, что за последние два года хорват не выходил на корте в течение 16 месяцев из-за травмы колена и двух операций. Дальше Чилич встретится с Брэндоном Накашимой, который сыграет второй полуфинал в сезоне и шестой в карьере.

Чжан Чжичжэнь и Бу Юньчаокэтэ завтра будут бороться за первый финал на уровне ATP. Для Чжана Чжичжэня это будет третий полуфинал в карьере (играл на этой стадии на грунте и траве), а Бу Юньчаокэтэ впервые вышел в полуфинал. Отметим, что ранее двум китайским теннисистам не удавалось дойти до полуфинала на одном турнире.

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