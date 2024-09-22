Серия А. Рома – Удинезе 3:0. Гол и практически ассист Довбика, прорыв его команды

“Джаллоросси” высвободились после землетрясения
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Серия А. Пятый тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" – "Удинезе" 3:0
Голы: Довбик 19, Дибала 49 (пен.), Бальданци 70
"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Челик, Кристанте (М. Коне 83), Писилли (Паредес 60), Эль-Шаарави (Эрмосо 83), Лоренцо Пеллегрини (Бальданци 69), Дибала (Суле 83), Довбик
"Удинезе": Окойе, Т. Кристенсен, Кабаселе (Туре 75), Бийол, Эхизибе, Эккеленкамп (Ловрич 63), Карлстрем, Х. Камара (Земура 63), Товен (Браво 75), Бреннер, Лукка (Дэвис 46)
Предупреждения: Писилли 31, Кристанте 80 – Лукка 3, Т. Кристенсен 39
Главный арбитр: Эрманно Феличиани