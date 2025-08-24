Украина потеряла место в рейтинге FIVB после 1 тура ЧМ

22 августа стартовал чемпионат мира по волейболу среди женщин, и уже первый тур принёс изменения в мировом рейтинге FIVB. Все сборные провели по одному матчу, что повлияло не только на промежуточные таблицы в группах, но и на распределение мест в общем зачёте. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Сборная Украины перед стартом турнира находилась на 16-й позиции. Однако уже после первого дня её обошли соперницы, сыгравшие успешнее. Так, сборная Аргентины благодаря победе в стартовом матче получила +10,57 балла, что позволило южноамериканкам подняться сразу с 17-го на 15-е место, оставив «сине-жёлтых» позади.

Подопечные Якуба Глушака могли вернуть утраченную позицию, если бы обыграли действующих чемпионок мира – сборную Сербии. Но этот матч закончился поражением, что не позволило украинской команде улучшить турнирные перспективы.

Сейчас Украина располагается на 17-й строчке мирового рейтинга FIVB. Это особенно важно, ведь именно рейтинг определяет участников чемпионатов мира, Олимпийских игр и престижной Лиги наций. Поэтому каждое очко и каждая победа в нынешнем турнире имеют для команды стратегическое значение.

