Как украинки играли на ЧМ-1994 по волейболу

В истории женской сборной Украины по волейболу есть особая страница, связанная с ее единственным выступлением на чемпионате мира. Это событие произошло 31 год назад, в 1994 году, когда команда под руководством Владимира Бузаева впервые вышла на арену мирового первенства. Турнир проходил в Бразилии, и украинкам досталась непростая группа с признанными фаворитами. Несмотря на трудности, команда сумела проявить характер и оставить яркий след в истории отечественного волейбола. Сегодня, когда национальная сборная вновь возвращается на мировой уровень, воспоминания о том турнире приобретают особую ценность. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Групповой этап: испытания против фаворитов

В 1994 году украинская сборная стартовала в Белу-Оризонти и сразу оказалась в компании сильнейших соперников. Соперниками были команды России, Италии и Китая — настоящие гранды мирового волейбола. В первом матче украинки уступили россиянкам со счетом 1:3, хотя начали игру очень уверенно. Во втором поединке подопечные Бузаева сумели сотворить сенсацию и обыграли Италию 3:2, показав волю и характер. В третьем матче Украина вновь проиграла Китаю, но сумела навязать борьбу и взять одну партию. Итогом стала третья строчка в группе и выход в 1/8 финала — само по себе достижение для дебютанток.

Матч плей-офф против Японии

На стадии 1/8 финала украинская команда встретилась с Японией, которая в те годы также считалась одним из лидеров мирового женского волейбола. К сожалению, опыта и сил не хватило, чтобы навязать борьбу в полной мере. Украинки уступили со счетом 0:3 и завершили турнир. Несмотря на это, итоговое девятое место было достойным результатом. Национальная команда поделила его с Нидерландами, Чехией и Азербайджаном, оставив позади ряд сильных сборных.

Состав сборной Украины

На чемпионате мира-1994 Украину представлял яркий коллектив, составленный из опытных и перспективных спортсменок:

Пасующие: Ирина Пухальская (Комиссарова), Вита Матешук (Лисечко)

Диагональные: Татьяна Ильина (Шевчук), Анна Калашникова

Доигровщицы: Алла Кравец, Татьяна Иванюшкина, Ольга Костина (Коломиец), Светлана Сулим

Блокирующие: Мария Полякова (Александрова), Марина Дубинина, Ирина Сухорук, Елена Воронкина

Эти имена стали частью истории украинского волейбола. Многие из участниц еще долгое время выступали на международном уровне, оставляя заметный след в спорте.

Контекст турнира и мировые лидеры

Чемпионат мира-1994 стал триумфом сборной Кубы, которая в финале уверенно обыграла Бразилию со счетом 3:0. Кубинки в те годы являлись доминирующей силой в мировом волейболе, сочетая мощь, скорость и тактическую гибкость. Для Украины участие в таком турнире было не только испытанием, но и ценным опытом. Сборная смогла почувствовать уровень топовых команд и перенять лучшие практики. Для молодой независимой страны это был символический шаг вперед в международном спорте.

Значение для украинского волейбола

Выступление на чемпионате мира стало важным этапом для развития национальной команды. Несмотря на отсутствие медалей, сами факты победы над Италией и выхода в плей-офф вдохновляли болельщиков и игроков. Этот турнир показал, что Украина способна конкурировать на высшем уровне, даже с ограниченными ресурсами и минимальным опытом. Многие считают, что именно то поколение заложило основу для дальнейшего развития женского волейбола в стране.

Путь длиной в десятилетия

Прошло 31 год, и украинская команда снова возвращается на чемпионат мира. В 2025 году подопечные нового тренерского штаба стартуют в Бангкоке, где сразятся с Сербией, Японией и Камеруном. Воспоминания о 1994-м году дают особую мотивацию нынешнему составу. Тогда сборная показала характер и оставила заметный след, сейчас же у команды есть шанс переписать историю и доказать, что украинский волейбол достоин новых побед.

