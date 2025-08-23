«Полесье» потеряло Бориса Крушинского из-за травмы

Житомирское «Полесье» понесло серьезную потерю перед матчами в Лиге конференций. Опорный полузащитник команды Борис Крушинский получил травму, из-за которой выбыл минимум на месяц. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

23-летний футболист повредил мышцу на тренировке и не смог выйти на поле в первом матче против итальянской «Фиорентины» 21 августа.

По итогам углубленного обследования врачи диагностировали у Крушинского надрыв мышцы задней поверхности бедра. По прогнозам медицинского штаба, хавбек сможет вернуться к полноценным тренировкам примерно через четыре недели.

В текущем сезоне Крушинский уже провел шесть матчей за «Полесье». В играх против черкасского ЛНЗ (0:2) и венгерского «Пакша» (1:2) он был признан лучшим игроком команды, что подчеркивает его важность для коллектива.

Следующий матч подопечные Руслана Ротаня проведут против «Фиорентины» в рамках квалификации Лиги конференций. В первой встрече «волки» уступили со счетом 0:3 и теперь окажутся без одного из лидеров.

