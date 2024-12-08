Забарный стал лучшим игроком Борнмута в матче против Ипсвича

8 декабря прошел матча 15-го тура АПЛ между «Ипсвичем» и «Борнмутом». Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч. Футболист результативными действиями не отметился, но стал одним из лучших в этой игре.

Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 8.3 из 10 возможных, а SofaScore оценил игру футболиста в 8.3 — это лучшая оценка в матче среди всех игроков.

После этой победи «Борнмут» поднялся на 8 место в турнирной таблице с 24 очками в своем активе.