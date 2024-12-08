Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о состоянии своего клиента Тайсона Фьюри после поражения в майском мегафайте от Александра Усика.

«Тайсон после боя был очень разочарован поражением. У него философские взгляды, но он был в отчаянии. Сразу после поражения он постоянно повторял только одно – что хочет реванша. Это единственное, что его интересовало», – сказал Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua