Connect with us
Футбол

Известный певец помог Ипсвичу осуществить желанный трансфер

Об этом рассказал генеральный директор клуба

Известный певец помог Ипсвичу осуществить желанный трансфер

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Генеральный директор "Ипсвича" Марк Эштон рассказал, что Эд Ширан, известный музыкант и инвестор английского клуба, помог убедить игрока присоединиться к их команде.

    "Летом мы пытались убедить одного игрока присоединиться к футбольному клубу и мы поняли, что он был фанатом Эда Ширана. Эд пообщался с ним по Zoom как раз перед тем, как он вышел на сцену с Тейлор Свифт. Надеюсь, это стало ключевым фактором, который помог нам убедить игрока".

    Добавим, что ближайший матч ФК "Ипсвич" состоится 24 ноября. Команда сыграет против "Манчестер Юнайтед".

    Читайте такжеКлуб АПЛ интересуется талантливым плеймейкером Реала
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis