Ждет поражения Усика. Известно, когда Джошуа может вернуться в ринг

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, когда состоится возвращение бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

Боксер проведет следующий поединок в мае или июне 2025 года, имя соперника неизвестно и будет зависеть от поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Промоутер заявил, что его интересует только один поединок – с Тайсоном Фьюри. Если украинский боксер победит Тайсона, то Джошуа останется без соперника. Хирн уверен, что зрители не захотят смотреть на встречу британцев, которые проиграли последние поединки.

Если Тайсон Фьюри одолеет Усика, то Эдди Хирн попытается организовать бой между победителем и Джошуа.

Британские специалисты считают, что бой Джошуа и Фьюри соберет огромную аудиторию и принесет внушительную прибыль организаторам и боксерам.

Бой может не состояться из-за Тайсона Фьюри – ранее тот признался, что его интересует третий бой с Усиком.

sport.ua