Тайсон Фьюри назвал лучший бой в истории супертяжелого дивизиона

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель чемпионского пояса по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) признался, какой поединок считает лучшим в истории хэвивейта.

«Я думаю, что третий бой Фьюри против Уайлдера был лучшим в истории супертяжелого дивизиона», – заявил Тайсон.

Напомним, в октябре 2021 года Фьюри и Уайлдер завершили трилогию. В бою победу техническим нокаутом в одиннадцатом раунде одержал Тайсон.

Как известно, 18 мая состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Ранее бывший чемпион мира назвал «кротов» в лагере Тайсона Фьюри.

sport.ua