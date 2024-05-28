Тренер Уайлдера: «В один момент я подумал, что победа ускользает от Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 KO), поделился мнением о результате боя за абсолюное чемпионство в хевивейте между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

«Если кто-то и заслуживает того момента, который был у Усика после победы над Фьюри в грандиозной манере, так это Александр. Когда я говорю «в грандиозной манере», то имею в виду, что он показал большое мужество. Были ли судейские записки близкими? Да. Но под грандиозной манерой я подразумеваю, что он продемонстрировал большое мужество.

Усик не был обескуражен. В один момент я подумал, что победа ускользает от него. Но Усика необходимо всегда хвалить за то, что он находит способ победить. Против любого стиля, против соперника любых габаритов он всегда находит способ победить. Если мы говорим о том, кто сейчас лучший в мире, то Усик должен быть на вершине рейтинга pound-for-pound, учитывая, что он только что сделал», – сказал Скотт в интервью YouTube-каналу Boxing News.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua