Леннокс Льюис рассказал, как Фьюри может победить Усика в бою-реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Леннокс Льюис поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсону надо серьезнее отнестись к реваншу и хорошо сделать свою работу. Тайсону надо быть тяжелее в реванше, я думаю, ему это поможет. И работать больше джебом, это его сильная сторона, которую он мало использовал в первом бою», – сказал Льюис.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua