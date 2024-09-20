Чжоу: Мик Шумахер слишком долго ждал

Карьера Гуаньюя Чжоу в Формуле 1 заканчивается, и если он не получит предложение на 2025 год, что весьма вероятно, то будет искать счастья в других сериях.

В четверг в Сингапуре Чжоу спросили, что он думает о ситуации Мика Шумахера, который тоже рано покинул Формулу 1.

Гуаньюй Чжоу: «Я думаю, что Мик слишком долго ждал, хотя тогда у него были отличные шансы попасть в другую серию, найти себя там и освоиться.

Если мне придётся ждать возвращения, этот период будет очень коротким. Иначе можно на всю жизнь остаться третьим пилотом Формулы 1, а я этого не хочу».

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