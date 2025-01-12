Дакар: Экипажу Мораеса грозит дисквалификация

Лукас Мораес, бразильский гонщик заводской команды Toyota, сегодня одержал победу на 7-м этапе ралли-рейда «Дакар», и мы об этом рассказывали. Однако после финиша в Аль-Дувадими стало известно, что стюардам пришлось разбираться с нарушением правил, допущенным Армандом Монлеоном, штурманом Мораеса, ещё в четверг.

В распоряжении FIA оказалось видео, кем-то снятое по ходу 5-го этапа, на котором видно, что в какой-то момент Монлеон пользовался мобильным телефоном. Поскольку это запрещено правилами, то экипаж был вызван к стюардам, и вот что говорится в их решении:

«Во время слушаний участники экипажа признали этот факт. Они объяснили, что когда находились в зоне нейтрализации, некий совершенно незнакомый им человек подошёл и передал мобильный телефон. Штурман заявил, что в пылу гонки взял телефон, не осознавая, какими могут быть последствия.

Штурман принёс извинения, признав ошибку. Стюарды, оценивая эту ситуацию, решили, что необходимо принимать во внимание, где именно были сняты видеокадры, а они были сняты в зоне нейтрализации».

Вердикт такой: если Мораес и Монлеон на оставшихся пяти этапах ралли-рейда допустят аналогичное нарушение правил, то экипаж будет дисквалифицирован. Кроме того, к результату, показанному экипажем №203 на пятом этапе, было добавлено 60 штрафных минут, из-за чего в общей классификации он опустился на 19-е место.

В соответствии с правилами «Дакара», в машине не должно быть никаких несанкционированных средств связи, вне зависимости, пользуется ими экипаж или нет.

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