20 сезонов по 20 голов. Меньше Овечкин в НХЛ не забивал никогда

Овечкин забил 20 голов в 20 сезонах НХЛ подряд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports Дело, которое не наскучит, — изучать статистику Александра.

Александр Овечкин установил окончательный результат в матче против «Нэшвилла» (4:1) и в очередной раз добрался до отметки в 20 забитых голов за регулярный чемпионат. Этот результат покоряется капитану «Вашингтона» в каждом из его сезонов в НХЛ. Серию длиной в два десятилетия ранее выдавал только Горди Хоу, но в активе великого канадца 26 сезонов в лиге.

Фото «СЭ»

В Теннеси Овечкин сделал очередной шаг в своей знаменитой погоне за Уэйном Гретцки. Теперь на счету российского суперснайпера 873 гола, у все еще владеющего рекордом канадца на 21 больше. При этом у Александра на 34 встречи меньше.

Фото «СЭ»

Каждый гол Ови позволяет ему обновить ряд снайперских достижений. Форвард уже в 446-й раз в карьере отличился на чужих площадках и оторвался от Гретцки по выездной результативности на 44 шайбы. Александр остается одним из двух выдающихся снайперов, предпочитавших гостевые голы домашним. На чужом льду он забросил 51,09% своих шайб (у Уэйна — только 44,97, меньше в топ-10 лишь у Горди Хоу), больше из легенд только у Стива Айзермана — 52,31%.

Фото «СЭ»

Также Овечкин в 61-й раз в карьере забросил шайбу в пустые ворота. Гретцки добивал выпустившего шестого полевого игрока противника 56 раз, занимающий третье место Мариан Хосса — 40. В топ-10 входят еще три действующих форварда — Брэд Маршан, Сидни Кросби и Себастьян Ахо. По очкам при пустых воротах соперника (77) Ови — третий после Гретцки (85) и Кросби (81).

Фото «СЭ»

В историческом рейтинге бомбардиров Овечкин по-прежнему занимает 12-е место с 1582 очками, причем отставание от Фила Эспозито составляет всего 8 баллов. Главный же соперник Александра Великого Сидни Кросби недавно поднялся на девятую строчку, оставив за спиной Джо Сакика. Следующая цель капитана «Питтсбурга» — другая мегазвезда «пингвинов» Марио Лемье. Неспешный подъем продолжает и Евгений Малкин. Сейчас магнитогорец занимает 34-е место с 21-очковым отставанием от замыкающего топ-30 Матса Сундина.

Фото «СЭ»

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