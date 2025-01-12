БК Запорожье одержал убедительную победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге Favbet-2024/25

Команда Плеханова реабилитировалась за вчерашнее поражение от Кривбасса, а их соперник упустил возможность потеснить БК Ровно с третьего места

БК Запорожье на удивление легко разобрался в Днепре с Черкасскими Мавпами в матче регулярного сезона Суперлиги Favbet-2024/25 — 80:60.

Команда Валерия Плеханова реабилитировалась за вчерашнее поражение от Кривбасса, сняв все вопросы уже к экватору игры (46:32). Запорожье сыграло ровно и стабильно, не позволив сопернику вернуться в игру и в результате выиграв с убедительным перевесом в +20 очков.

Лучшим игроком стал Максим Никитин с 25 очками и восемью подборами. Ненамного от него отстал американец Абдулрахман Бах. В составе Мавп сильную игру выдал Андрей Агафонов (дабл-дабл), но партнеры не оказали ему соответствующей поддержки.

Победа позволила Запорожью закрепиться на шестом месте. Черкасские Мавпы упустили возможность потеснить БК Ровно с третьей строчки.

Ранее сегодня должен был состояться еще один матч Суперлиги Favbet, между Днепром (хозяином площадки) и Кривбассом. Однако поединок был прерван по ходу первой четверти (при счете 12:7) из-за продолжительной воздушной тревоги и в итоге перенесен на более позднюю дату.

Встреча Запорожья и Черкасских Мавп прошла здесь же, на арене «Шинник», и началась позже заявленного времени (16:00), однако ее все-таки удалось доиграть без переноса.

Ближайшие матчи Суперлиги пройдут также в Днепре, 18-го и 19-го января.

Суперлига. Регулярный чемпионат

БК Запорожье — Черкасские Мавпы — 80:60 (21:10, 25:22, 18:14, 16:14)

Запорожье: Никитин (25 + 8 подборов), Бах (24), Николайчук (9 + 10 подборов), Хохоник (9 + 7 передач), Петренко (7), Кабанов (6), Буц (0 + 6 подборов)

Черкасские Мавпы: Агафонов (22 + 13 подборов), Пирогов (12), Кошеватский (9), Упырь (8 + 5 подборов), Марченко (5 + 6 передач), Клебан (4)

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