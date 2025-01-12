Кэй Нисикори – о своем камбэке в первом круге Australian Open: “Я почти сдался, не знаю, как я победил”

Японский теннисист Кэй Нисикори прокомментировал свой матч первого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором он победил бразильца Тьягу Монтейру, отыгравшись с 0-2 по сетам.



О пятисетовой победе в матче против Тьягу Монтейру

“Я почти сдался. Он играл очень хорошо и в первом, и во втором сетах. Я не знаю, как я победил. Думаю, сегодня он играл лучше меня. И даже в третьем сете, который я каким-то образом выиграл. Я начал играть лучше в четвертом и пятом сетах, стал лучше чувствовать мяч. Думаю, я начал лучше играть на приеме, агрессивнее, и в конце он не так часто подавал первым мячом, поэтому у меня появилось больше шансов на приеме. Я старался сохранять спокойствие, хотя почти вылетел из турнира. Я хотел сосредоточиться на том, что я могу сделать, пытался бороться до конца.”

О своей статистике 29-8 в пятисетовых матчах

“Считаю ли я, что это мое оружие? Все мне об этом говорят (улыбается). Даже после матча несколько игроков пошутили, мол, опять [выиграл] в пяти сетах. То есть, хорошо иметь такую статистику, потому что я всегда уверен в себе, и игроки знают, что у меня хорошие показатели. Это хорошее давление и, я думаю, я начал это осознавать лет 6-7 назад. Я не очень много об этом думаю во время матча, потому что просто стараюсь сосредоточиться на том, что надо сделать в следующем розыгрыше или в следующем гейме. Но перед решающим сетом, да, я начинаю вспоминать, что мне удавалось раньше. Тогда я много думаю и уровень моей концентрации в последнем сете всегда высокий. Но с другой стороны, я думаю, что другие выигрывают в 3 сетах, а у меня это не так. У меня матч всегда переходит в пятый. Это то, над чем я должен работать. Это плохая привычка (улыбается). Что-то надо делать лучше.”

О мыслях о завершении карьеры

“Я почти был в том состоянии, когда задумывался, что больше не смогу этого делать. Это было в прошлом году, потому что в конце 2023 года для меня было самое тяжелое время. Два года назад я травмировал колено и плечо, потом я почти вернулся, но снова травмировался. Так что дела шли то вверх, то вниз. Я думал, что если мне сделают еще одну операцию, то психологически я больше не смогу бороться. Это было бы уже дважды подряд.

Год я не мог играть, а потом еще полгода не мог играть из-за другой травмы… Почему же я продолжаю? Я просто все еще люблю играть в теннис. Люблю соревноваться. Я хотел играть на большом стадионе, как сегодня. Это была моя цель год назад, когда я проходил реабилитацию. Я все еще думаю, что у меня есть шанс играть с этими топ-игроками. Я чувствую, что в конце прошлого года у меня появилось больше уверенности. Эта последняя неделя также помогла мне поверить в себя. Так что я все еще очень наслаждаюсь этим моментом, подготовкой и тренировками. То есть, тренировками я не сильно наслаждаюсь, но немного есть (улыбается). Я получу большое удовольствие, когда играю матчи.”



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