Уимблдон. Крейчикова обыграла Паолини и выиграла второй титул Grand Slam в карьере

Барбора Крейчикова стала новой чемпионкой на британском “мэйджоре”

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) – Жасмин Паолини (Италия, 7) 6:2, 2:6, 6:4

Чешская теннисистка одержала вторую победу в противостояниях с Паолини: в 2018 году Крейчикова играла против итальянки в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Паолини – первая итальянка, которая сыграла в финале Уимблдона (ранее лучшим результатом теннисисток из Италии был четвертьфинал), и первая, которая дошла до решающей стадии на двух разных турнирах Grand Slam. В финале “мэйджоров” ранее играли: Франческа Скьявоне (титул на Ролан Гаррос-2010 и финал в 2011 году), Сара Эррани (финал на Ролан Гаррос-2012), а также Роберта Винчи и Флавия Пеннетта (встретились в финале US Open-2015).

Барбора записала в свой актив 13-ю победу над соперницей, входящей в топ-10, в том числе четвёртую на турнирах Grand Slam. Напомним, что в полуфинале чешка, занимающая 32-е место в рейтинге, была сильнее четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной.

Крейчикова провела 13-й финал в карьере и выиграла свой восьмой трофей. Напомним, что в 2021 году чешка выиграла титул на Ролан Гаррос. Таким образом, Барбора стала первой представительницей Чехии в Открытой Эре, которая победила на двух разных турнирах Grand Slam.

Путь к титулу: [31] Барбора Крейчикова (Чехия, №32)

R128: Вероника Кудерметова (-, №38) 7:6(4), 6:7(1), 7:5

R64: [Q] Кэти Волынец (США, №69) 7:6(6), 7:6(5)

R32: Джессика Боусас Манейро (Испания, №83) 6:0, 4:3 (отказ)

R16: [11] Даниэль Коллинс (США, №11) 7:5, 6:3

QF: [13] Елена Остапенко (Латвия, №14) 6:4, 7:6(4)

SF: [4] Елена Рыбакина (Казахстан, №4) 3:6, 6:3, 6:4

FR: [7] Жасмин Паолини (Италия, №7) 6:2, 2:6, 6:4

Жасмин Паолини сыграла седьмой решающий матч в карьере и второй подряд на турнире Grand Slam. Напомним, что месяц назад итальянка дошла до финала на Ролан Гаррос. Сегодняшний фнал стал для неё первым на травяном покрытии.

Ранее в Открытой Эре только пять теннисисток в одном сезоне проигрывали финалы на Ролан Гаррос и Уимблдоне: Ивонн Гулагонг (1972), Крис Эверт (1973, 1984), Ольга Морозова (1974), Аранча Санчес Викарио (1995, 1996) и Винус Уильямс (2002).

Крейчикова стала пятой теннисисткой из своей страны в Открытой Эре, которая сыграла в финале Уимблдона. Ранее это удавалось Яне Новотной (1993 – финал, 1997 – финал, 1998 – титул), Петре Квитовой (2011, 2014 – титул), Каролине Плишковой (2021 – финал) и Маркете Вондроушовой (2023 – титул).

Барбора Крейчикова стала шестой теннисисткой в Открытой Эре, которая впервые победила на Уимблдоне после достижения 28 лет. Ранее такое удавалось Энн Джонс (1969), Вирджинии Уэйд (1977), Яне Новотной (1998), Марион Бартоли (2013) и Анжелик Кербер (2018).

Рейтинг по итогам Уимблдона: Барбора Крейчикова со следующей недели возвращается в топ-10 на десятой позиции. Персональным рекордом чешки является второе место в 2022 году. Жасмин Паолини в понедельник дебютирует в топ-5 рейтинга и будет занимать пятую строчку.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua