10 самых дорогих трансферов по итогам первой половины лета

Ряд клубов уже успели потратить немалые средства на новичков

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Переход Майкла Олисе из "Кристалл Пелас" в "Баварию" за 53 млн евро – пока самый дорогой трансфер лета. Интересно, что в топ-10 попали сразу два новичка мюнхенского клуба, не привыкшего выделять большие суммы на усиление.

Экс-полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис присоединился к "Ювентусу" за 51,5 млн, а 51 млн стоило соглашение по Жоау Пальиньи. Португалец сменил "Фулхэм" на "Баварию". Также в топ-10 попали следующие игроки:

Эндрик (47,5 млн, "Палмейрас" – "Реал")

Макс Килман (47,5 млн, "Вулверхэмптон" – "Вест Хэм")

Иен Матсен (44,5 млн, "Челси" – "Астон Вилла")

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Джошуа Зиркзе (42,5 млн, "Болонья" – "Манчестер Юнайтед")

Арчи Грей (41,2 млн, "Лидс" – "Тоттенхэм")

Эллиот Андерсон (41,2 млн, "Ньюкасл" – "Ноттингем Форест")

Кирнан Дьюзбери-Холл (35,4 млн, "Лестер" – "Челси")

Впрочем, самый громкий трансфер лета оказался бесплатным.

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