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Футбол

10 самых дорогих трансферов по итогам первой половины лета

Ряд клубов уже успели потратить немалые средства на новичков

10 самых дорогих трансферов по итогам первой половины лета

Фото з відкритих джерел

    • Переход Майкла Олисе из "Кристалл Пелас" в "Баварию" за 53 млн евро – пока самый дорогой трансфер лета. Интересно, что в топ-10 попали сразу два новичка мюнхенского клуба, не привыкшего выделять большие суммы на усиление.

    Экс-полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис присоединился к "Ювентусу" за 51,5 млн, а 51 млн стоило соглашение по Жоау Пальиньи. Португалец сменил "Фулхэм" на "Баварию". Также в топ-10 попали следующие игроки:

  • Эндрик (47,5 млн, "Палмейрас" – "Реал")
  • Макс Килман (47,5 млн, "Вулверхэмптон" – "Вест Хэм")
  • Иен Матсен (44,5 млн, "Челси" – "Астон Вилла")

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  • Джошуа Зиркзе (42,5 млн, "Болонья" – "Манчестер Юнайтед")
  • Арчи Грей (41,2 млн, "Лидс" – "Тоттенхэм")
  • Эллиот Андерсон (41,2 млн, "Ньюкасл" – "Ноттингем Форест")
  • Кирнан Дьюзбери-Холл (35,4 млн, "Лестер" – "Челси")

    • Впрочем, самый громкий трансфер лета оказался бесплатным.

    www.ua-football.com

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