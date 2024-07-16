10 самых дорогих трансферов по итогам первой половины лета

Ряд клубов уже успели потратить немалые средства на новичков
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Переход Майкла Олисе из "Кристалл Пелас" в "Баварию" за 53 млн евро – пока самый дорогой трансфер лета. Интересно, что в топ-10 попали сразу два новичка мюнхенского клуба, не привыкшего выделять большие суммы на усиление.
Экс-полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис присоединился к "Ювентусу" за 51,5 млн, а 51 млн стоило соглашение по Жоау Пальиньи. Португалец сменил "Фулхэм" на "Баварию". Также в топ-10 попали следующие игроки:
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Впрочем, самый громкий трансфер лета оказался бесплатным.