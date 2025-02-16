Дубай. Киченок и Кенин за 52 минуты проиграли матч первого круга

Украинско-американская пара выбыла из борьбы на турнире WTA 1000 в ОАЭ



Дубай, ОАЭ • 16-22 февраля • хард • $3,654,963

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/София Кенин (Украина/США, 7) – Кристина Младенович/Чжан Шуай (Франция/Китай) 1:6, 2:6

Киченок и Кенин уступили во втором из двух сыгранных совместных матчей. В начале этой неделе теннисистки проиграли на старте турнира WTA 1000 в Дохе.

Отметим, что сегодня Кенин вышла во второй круг в одиночном разряде турнира в Дубае, обыграв Донну Векич. Следующая соперница американки определится в матче между Мартой Костюк и чешкой Катержиной Синяковой.

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