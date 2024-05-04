Мадрид. Рыбакина не смогла обыграть действующую чемпионку в полуфинале

На турнире WTA 1000 в Испании завершился второй полуфинальный матч

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Арина Соболенко (-, 2) 6:1, 5:7, 6:7(5)

Казахстанская теннисистка потерпела шестое поражение в девяти матчах против Соболенко (впервые сыграли на грунте). Во втором сете Рыбакина не сумела воспользоваться преимуществом, ведя со счётом 3:1.

Соболенко в финальном матче встретится с Игой Швёнтек, которую победила в прошлогоднем финале.

Полька ранее играла против Соболенко девять раз и выиграла в шести матчах. Четыре из этих встреч прошли на грунтовом покрытии, в которых Швёнтек одержала три победы.

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