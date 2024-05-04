Братская связь: Атлетик одолел Хетафе благодаря дублю Иньяки Уильямса из ассистов младшего брата

Атлетик на выезде победил Хетафе в матче 34 тура чемпионата Испании по футболу. Матч завершился со счетом 0:2.

Оба гола создали братья Уильямсы — Иньяки отмечался из передач Нико. Еще одним героем команды из Бильбао стал вратарь Унаи Симон, который на 88-й минуте парировал пенальти в исполнении Мейсона Гринвуда. матч вдвое.

Чемпионат Испании — Ла Лига 34 тур, 3 мая

Хетафе — Атлетик 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Иньяки Уильямс 27, 0:2 — Иньяки Уильямс 51

Удаление: Иерай Алварес 58’, Айтор Паредес 79’

Эта победа позволяет Атлетику продолжать надеяться на попадание в Лигу чемпионов. Впрочем, для этого нужно, чтобы идущий четвертым мадридский Атлетико испытал сразу несколько осечек в заключительных 5 турах сезона.

Хетафе продолжает находиться на 10 строчке. По итогам текущего тура команда Пепе Бордаласа не поднимется выше и не опустится ниже.

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