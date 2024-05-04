Валттери Боттас: Машина скользила по всей трассе

Оба гонщика Sauber оказались в числе тех пятерых неудачников, кто на трассе в Майами не смог пройти даже во вторую часть квалификации, предшествовавшей спринту.

Валттери Боттас (18-й): «Между тренировкой и квалификацией к спринту пришлось довольно существенно скорректировать баланс, но должен признать, что поведение машины сильно изменилось. Она скользила по всей трассе – возможно, это также было связано с тем, что менялось и состояние асфальтового покрытия.

Кроме того, помешали серьёзные проблемы с трафиком, и у меня был острый момент с одной из машин McLaren, когда мне пришлось выехать за пределы трассы, после чего эффективная работа резины так и не восстановилась.

Понятно, что стартовая позиция перед спринтом у меня неважная, но я уверен, что мы сможем многое узнать о поведении машины, и это пригодится при подготовке к завтрашней квалификации, а также к воскресной гонке. В общем, уик-энд только начинается».

Гуаньюй Чжоу (17-й): «К сожалению, проблемы начались у нас ещё на тренировке, после чего мы внесли существенные изменения в настройки, и с какими-то сложностями нам удалось разобраться, однако другие остались.

Поэтому пока нам мешает дефицит сцепления, и причины этого нужно детально проанализировать. Но мы не смогли найти те последние несколько десятых, без которых пройти во вторую часть квалификации было невозможно.

Полагаю, по ходу спринта надо будет постараться получить максимум информации, чтобы понять, что можно предпринять, чтобы как можно лучше подготовиться к воскресенью. Пока нам явно не хватает темпа, но я уверен, что мы можем сделать шаг вперёд».

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