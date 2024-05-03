Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери подвел итоги шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (1:2).

«Всегда есть оптимизм. Есть возможность сыграть в седьмом матче. Вы всю жизнь росли, желая стать ее частью. У нас есть шанс стать частью этого. Мы будем перед нашей великой публикой, будет очень громко», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.

«Торонто» побеждает без главной звезды. В серии с «Бостоном» будет седьмой матч!

Седьмой, и решающий матч в серии состоится в воскресенье, 5 мая.

Источник