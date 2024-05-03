АПЛ. Лутон – Эвертон 1:1. Когда желания хватает, а вот качества – нет

«Шляпникам» не хватило качества, чтобы одолеть почти немотивированный «Эвертон»

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Матч команд с разным уровнем мотивации, а если быть точным, то у "ирисок" этой мотивации практически нет, поскольку в прошлых матчах они уже себе обеспечили выживание на следующий сезон. А вот для "Лутона" сейчас каждый матч будет матчем жизни или смерти, "шляпники" отчаянно продолжают борьбу за право остаться в Премьер-лиге на следующий сезон. И эти шансы все еще есть.

Команда Роба Эдвардса ожидаемо отдала мяч своим соперникам и хотела, чтобы "Эвертон" просто раскрывался и летел в атаки, чтобы ловить соперника на контратаках, впрочем Шон Дайч никогда не славился атакующими штурмами, поэтому его подопечные играли взвешенно и осторожно, максимально вертикально. От этого много потерь, мало моментов и мало непосредственно зрелища на поле. Забыли сказать, что в составе гостей не было травмированного Виталия Миколенко, вместо него на левом фланге обороны играл Эшли Янг.

Оставалось лишь надеяться, что желание "шляпников" вырвать победу будет на каком-то заоблачном уровне и именно они подарят нам что-то неожиданно интересное. Впрочем открыли счет именно гости из Ливерпуля, сделали они это с пенальти, который стал единственным ударом в створ ворот Камински за весь первый тайм, вот настолько все печально было у команды Дайча в атаке. Забил Калверт-Льюин, впрочем вскоре после Элайджа Адебайо принял пас от Локонга, продавил Эшли Янга и спокойно отправил мяч в сетку ворот. 1:1.

Вот так, почти без моментов и с огромной кучей борьбы, но команды смогли забить по голу. Счет, который мало что менял для "Лутона", им все еще нужно побеждать, поэтому и во втором тайме мы снова ожидали каких-то откровений от Морриса, Адебайо и других.

Вот только этой команде как в течение всего сезона, так и в течение этого матча не хватало качества. Желание было, а вот качества для того, чтобы найти момент для удара и победного гола — нет. "Эвертон" прекрасно сдерживал соперника и даже успевал иногда собственноручно создавать остроту у ворот Камински. Однажды спас голкипер "шляпников", а в другом моменте на спасение пришла перекладина.

Задачи побеждать любой ценой у команды Дайча не было, поэтому они спокойно доигрывали игру с присущей осторожностью, а ребята Роба Эдвардса как ни старались, но найти второй гол им не удалось. Вряд ли следует обвинять команду за отсутствие жажды победы, это вопрос качества и не более того. Нашествие на ворота "ирисок" на последних минутах и секундах все же вызвало немало эмоций, впрочем хотелось спросить: а почему это все началось только в конце, у вас был весь тайм?

В итоге "Лутон" лишь сравнялся по баллам с "Ноттингемом", который идет на 17-й строчке, а сыграли они на 1 матч больше. Задача по поводу выживания сильно усложняется и если внезапно начнет побеждать "Бернли", то команда Компани может даже их опередить.

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Лутон" — "Эвертон" 1:1

Голы: Адебайо (31) — Калверт-Льюин (24, с пенальти)

«Лутон Таун»: Камински — Берк, Мэнг, Ошо — Оньединма (Вудроу, 71), Локонга, Баркли, Даути — Чонг (Берри, 88), Моррис — Адебайо (Таунсенд, 80)

«Эвертон»: Пикфорд — Годфри, Тарковски, Брантуэйт, Янг (Коулман, 67) — Гаррисон, Гейе (Шермити, 80), Гарнер (Онана, 55), Макнил — Дукуре (Гомеш, 55) — Калверт-Льюин (Бету, 79)

Предупреждения: Чонг (43) — Гарнер (9), Гомеш (90+4)

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