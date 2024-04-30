Реал с Луниным расписал боевую ничью с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов

Мадридский Реал в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24 на выезде сыграл вничью с мюнхенской Баварией.

Матч завершился со счетом 2:2.

Бавария активнее приступила к игре. В частности, на 1-й минуте Гарри Кейн вывел один на один Лероя Сане, однако удар немца отразил украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин.

Реал, выдержав стартовый нажим соперника, смог ответить контратакой. Тони Кроос филигранной передачей из центра поля вывел Винисиуса Жуниора лицом к лицу с Маунелем Нойером. Бразилец точно пробил мимо голкипера Баварии (0:1).

Мюнхенцы смогли отыграться на старте второй половины игры. Сане ворвался в штрафную мадридцев и пробил в ближний угол Лунина (1:1).

Уже через четыре минуты хозяева заработали право на пенальти за фол против Джамалы Мусиалы, который уверенно реализовал Кейн (2:1).

Реал ответил своим одиннадцатиметровым на 83-й минуте игры. Винисиус спокойно переиграл Мануэля Нойера и установи итоговый результат встречи — 2:2.

Отметим, что для украинского голкипера Реала Андрея Лунина это была 29 игра в сезоне во всех турнирах за мадридцев. На его счету — 12 сухих матчей.

Лига чемпионов 1/2 финала, первый матч 30 апреля

Бавария (Мюнхен) — Реал (Мадрид) 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 24 Винисиус, 1:1 — 53 Сане, 2:1 — 57 Кейн (пен), 2:2 — 83 Винисиус (пен)

Бавария: Мануэль Нойер, Нуссаир Мазрауи, Эрик Даер, Ким Мин Чже, Йозуа Киммих, Леон Горецка (46 Рафаэл Геррейру), Конрад Лаймер, Джамал Мусиала, Томас Мюллер (80 Серж Гнабри), Лерой Санэ (87 Альфонсо Дэвис), Гарри Кейн

Реал: Андрей Лунин, Ферлан Менди, Начо Фернандес (65 Эдуардо Камавинга), Антонио Рюдигер, Лукас Васкес, Тони Кроос (75 Браим Диас), Орельен Чуамэни, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем (75 Лука) Родриго (87 Хоселу)

Предупреждение: 43 Мазрави, 82 Ким — 64 Кроос, 90+1 Лукас

Обзор

Матч-ответ состоится в среду, 8 мая, в Мадриде.

Другой полуфинал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд — ПСЖ состоится в среду, 1 мая. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

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