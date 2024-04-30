Pirelli: В Майами будет скользко и возможно гранулирование

К Гран При Майами, в программу которого входит второй в сезоне субботний спринт, шинники Pirelli подготовили резину средней части линейки жёсткости: состав C2 – Hard, C3 – Medium, а в роли самого мягкого будет использоваться C4.

Временная трасса, проложенная вокруг комплекса Hard Rock Stadium – это кольцо длиной 5,421 м, состоящее из 19 поворотов и трёх прямых отрезков, где максимальные скорости могут превышать 340 км/ч. При этом там есть и перепады высот, прежде всего между 13-м и 16-м поворотами, где трасса проходит над одной из объездных дорог.

Все три сектора круга – разные по характеру; на первом есть восемь скоростных поворотов, второй отличается длинной прямой и несколькими медленными поворотами, третий также состоит из прямого отрезка, за которым следуют три последних поворота, причём 17-й – это шпилька.

В 2024 году гонка пройдёт в Майами пройдёт в третий раз, и команды располагают информацией, собранной на этой трассе в двух предыдущих сезонах. Считается, что вероятность обгонов на этом кольце – на среднем уровне. Нагрузки, как продольные, так и поперечные, которые там испытывает резина, в Pirelli также квалифицируют как средние.

Перед прошлогодней гонкой асфальт трассы был обновлён, его поверхность очень гладкая, соответственно, сцепление там довольно низкое, тем более что никакие другие гонки на этом кольце не проводятся. Поэтому состояние покрытия по ходу уик-энда существенно меняется, и не исключено такое явление, как гранулирование резины, прежде всего в случае с составами Medium и Soft.

Считается, что климат в Майами тропический, и температуры воздуха там обычно превышают 25 градусов, но часто колеблются в диапазоне 30-33 градуса. В это время года погода обычно солнечная, но возможны дожди и даже грозы, а также довольно сильные ветры. В прошлом году в дни гоночного уик-энда асфальт раскалился до 55 градусов, а это одно из самых высоких значений в течение всего сезона.

Обычно дистанцию Гран При Майами гонщики преодолевают с одним пит-стопом; безусловное предпочтение при этом отдаётся составам Hard и Medium. Макс Ферстаппен, победитель прошлогодней гонки, стартовал с 9-й позиции на жёстких шинах, а затем перешёл на Medium. Серхио Перес и Фернандо Алонсо, также поднявшиеся на подиум, чередовали составы в обратном порядке: первый отрезок гонки проехали на Medium, после чего поставили жёсткие шины.

В пятницу у команд будет всего одна часовая тренировка, чтобы адаптироваться к трассе и постараться найти оптимальные настройки, а также проанализировать работу резины. В тот же день пройдёт квалификация к спринту, определяющая порядок короткой субботней гонки. Она состоится в субботу утром, после чего на несколько часов, отделяющие спринт от квалификации, перестают действовать правила закрытого парка, чтобы команды смогли скорректировать настройки перед квалификацией и воскресным Гран При.

Источник